Fenerbahçe, Maccabi'den rövanşı aldı – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    , Maccabi'den rövanşı aldı

    Fenerbahçe, Maccabi'den rövanşı aldı

    Euroleague 27. hafta mücadelesinde Doğuş, İsrail temsilcisi Maccabi Fox Tel Aviv’i konuk etti. Sarı-lacivertliler 2. periyottan itibaren çok üstün götürdüğü karşılaşmayı 87-73 kazanarak 19. galibiyetine imza attı

    Salon: Ülker Spor
    Hakemler: Miguel Perez xx, Olegs Latisevs xx, Piotr Pastusiak xx
    Doğuş: Thompson xxx 5, Melli xx 3, Wanamaker xx 8, Sloukas xxx 12, Nunnally xx 9, Guduric xxxx 23, Vesely xxx 11, Datome xxx 16, Kalinic x, Ali Muhammed x, Ahmet x, Melih x
    Başantrenör: Zeljko Obradovic
    Maccabi Fox: Thomas xx 12, Roll xx 5, Kane xx 7, Tyus x 2, Dibartolomeo xx 6, Cole xx 6, Bolden xxx 12, Parakhousi xx 8, Zoosman xx 2, Jackson xxx 13, Mashour xx, Cohen x
    Başantrenör: Neven Spahija
    1. periyot: 16-21 (Maccabi Fox lehine)
    Devre: 45-36 (Fenerbahçe Doğuş lehine)
    3. periyot: 74-56 (Fenerbahçe Doğuş lehine)


    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:37
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