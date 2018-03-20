Fenerbahçe, Maccabi'den rövanşı aldı
THY Euroleague 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, İsrail temsilcisi Maccabi Fox Tel Aviv’i konuk etti. Sarı-lacivertliler 2. periyottan itibaren çok üstün götürdüğü karşılaşmayı 87-73 kazanarak 19. galibiyetine imza attı
Hakemler: Miguel Perez xx, Olegs Latisevs xx, Piotr Pastusiak xx
Fenerbahçe Doğuş: Thompson xxx 5, Melli xx 3, Wanamaker xx 8, Sloukas xxx 12, Nunnally xx 9, Guduric xxxx 23, Vesely xxx 11, Datome xxx 16, Kalinic x, Ali Muhammed x, Ahmet x, Melih x
Başantrenör: Zeljko Obradovic
Maccabi Fox: Thomas xx 12, Roll xx 5, Kane xx 7, Tyus x 2, Dibartolomeo xx 6, Cole xx 6, Bolden xxx 12, Parakhousi xx 8, Zoosman xx 2, Jackson xxx 13, Mashour xx, Cohen x
Başantrenör: Neven Spahija
1. periyot: 16-21 (Maccabi Fox lehine)
Devre: 45-36 (Fenerbahçe Doğuş lehine)
3. periyot: 74-56 (Fenerbahçe Doğuş lehine)
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 22:37
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 16
Yorum
FB AZİZ BAŞKAN SANA SAYGIMIZ SONSUZ AMA ARTIK BİRAZ KENDNE SAYGIN VARSA. YETER ARTIK DE ÇEKİL.BAŞKANLIĞIN YETER. BİRDE HER ŞEYE BAHANE BULMA.
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Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Toplam 2
Yorum
liderlik önemli olan sadece 34. haftada lider olmak,,,
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PFDK sevkleri açıklandı! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...
Toplam 1
Yorum
ercment valbuena geldiginde, tam istedigim oyuncu sistemime uygun dedin, ama onuda 70den sonra oyuna aliyosun.
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