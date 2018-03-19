Taraftara mahcubuz – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Taraftara mahcubuz

    Taraftara mahcubuz

    , büyük gayret göstermelerine rağmen Galatasaray’ı mağlup edemediklerini söylerken, “Taraftarlarımıza hediye vermek istedik, olmadı. Üzgünüz” diye konuştu

    'nin Brezilyalı yıldızı , derbi maçı sonrası basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. İyi oynadıklarını, şans da bulduklarını ancak golü bir türlü bulamadıklarını kaydeden Brezilyalı yıldız, "Futbol böyle, bazen gol bir türlü olmaz. Yine böyle bir geceydi" ifadesini kullandı. Müthiş bir taraftar grubu önünde oynadıklarını belirten , "Tribün şovu bakımından harika bir geceydi. Gerçekten onlara galibiyet hediye etmek istedik ama olmadı. Bunun için üzgünüz. Ancak lig bitmedi, onları mutlu etmeye çalışacağız" dedi.

    HâLâ BİR ŞANSIM VAR
    Brezilya 'nın hocası Titi, oynayacakları iki hazırlık maçı için Beşiktaşlı Talisca'yı kadroya alırken, Giuliano'yu es geçti. Sarı-lacivertli yıldız, bu konuya da değindi: "Oraya gitmek kolay değil. Coach (Titi) açıklama yaptı, bana hâlâ şansımın olduğunu söyledi. Çalışmaya devam edeceğim. 'nda yer alabilmek için büyük gayret göstereceğim."
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:33
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