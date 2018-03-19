Taraftara mahcubuz
Giuliano, büyük gayret göstermelerine rağmen Galatasaray’ı mağlup edemediklerini söylerken, “Taraftarlarımıza hediye vermek istedik, olmadı. Üzgünüz” diye konuştu
HâLâ BİR ŞANSIM VAR
Brezilya Milli Takımı'nın hocası Titi, oynayacakları iki hazırlık maçı için Beşiktaşlı Talisca'yı kadroya alırken, Giuliano'yu es geçti. Sarı-lacivertli yıldız, bu konuya da değindi: "Oraya gitmek kolay değil. Coach (Titi) açıklama yaptı, bana hâlâ şansımın olduğunu söyledi. Çalışmaya devam edeceğim. Dünya Kupası'nda yer alabilmek için büyük gayret göstereceğim."
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:33
-
Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
metinn GSi yillardir sahamizda yeniyoruz diye böburlenen fb nin beraberlige sevinmesi gerek oynadiklari futbol ortada sevsinler yenilmezliginiziii
-
Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Kardeşim senin tek şanssızlığın korkak bir hocan olması.Bu Aykut FB min hocası kesinlikle değil ,şampiyonluğu rüyasında görür ancak ağlasın.
-
Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
ads zırlamayın
Taraftara mahcubuz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.