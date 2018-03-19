Takım bugün de izinli – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Takım bugün de izinli

    Takım bugün de izinli

    SPOR ’e verilen arası nedeniyle teknik direktör takıma 2 gün izin verdi.

    SPOR 'e verilen arası nedeniyle teknik direktör takıma 2 gün izin verdi. Sarı-lacivertli futbolcular bugün de dinlenecek. 27. haftada Kayserispor ile deplasmanda oynayacak karşılaşmanın hazırlıkları salı günü 'nde yapılacak antrenmanla start alacak. Çalışma milli takımlara giden oyunculardan yoksun yapılacak.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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