Soldado’nun isyanı – Fotomaç – 19 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’nun isyanı

    <a href="/index/soldado?id=44cf2679-f6c7-422a-af5d-e304a3ca13a3" class="" rel="tag">Soldado</a>’nun isyanı

    ‘Rakip oyuncu (Serdar), beni durduramayacağını anlayınca sarıldı. Penaltımız verilmedi. Hakemler bunu sürekli yapıyor

    Fenerbahçeliler, derbide Neustadter'e, Skrtel'e ve B'ya yapılan hareketlerins kesinlikle penaltı olduğunu iddia ederlerken, hakem Bülent Yıldırım'ın 2 puanlarına kan doğradığını savundular. İsyan edenlerden biri de Roberto 'ydu. İspanyol forvet, pozisyonu anlattı: "Sol tarafa doğru yaptığımız bir hamle vardı. Rakip oyuncu (), durduramayacağını anlayınca bana sarıldı, beni böyle durdurdu. Kesinlikle penaltıydı. Aynı oyuncu Martin Skrtel'e de benzer bir şey yaptı. Hakemler bunu sürekli bize karşı yapıyor. Ya görmüyorlar ya gördüklerini çalmıyorlar. Sonra biz kazanamıyoruz. Üzülen biz oluyoruz."
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’nun isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN