Kadıköy’de büyü iki sezonda 13’te 13 bozuldu
Ligde yıllarca sahasındaki performansıyla rakiplerinin korkulu rüyası olan Fenerbahçe, iç sahada eski günlerini özlüyor.
Ligde yıllarca sahasındaki performansıyla rakiplerinin korkulu rüyası olan Fenerbahçe, iç sahada eski günlerini özlüyor. G.Saray'la Kadıköy'de golsüz berabere kalan ve şampiyonluk yarışında yara alan sarı- lacivertliler geçen sezon Dick Advocaat yönetiminde sahasındaki ilk 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 23 puan topladı.
SADECE 2 PUAN GEÇTİ
Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde bu sezon da iç sahada bir türlü beklentileri karşılayamadı. Sarı Kanarya, sahasındaki 13 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 25 puan elde etti. Sarı-lacivertlilerin son iki sezonda Kadıköy'de yaptığı ilk 13'er maçlık grafiği, 2000-2001 sezonundan bu yana en kötü performanslar olarak dikkati çekti.
İKİ SEZONDA 13'TE 13
Fenerbahçe, son 18 sezonda iki kez sahasındaki ilk 13 maçı da kazandı. 2000-01'de evinde 13 maçta 13 galibiyet elde etti. Kanarya, 2004-05'te de ilk 13 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı. F.Bahçe, 2005-06, 2010-11, 2011-12, 2013-14 ve 2015-16 sezonlarında Kadıköy'de yaptığı ilk 13 müsabakayı namağlup geçti. İşte Fener'in son 18 sezonun 13 maçlık Kadıköy grafiği:
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:21
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
metinn GSi yillardir sahamizda yeniyoruz diye böburlenen fb nin beraberlige sevinmesi gerek oynadiklari futbol ortada sevsinler yenilmezliginiziii
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Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Kardeşim senin tek şanssızlığın korkak bir hocan olması.Bu Aykut FB min hocası kesinlikle değil ,şampiyonluğu rüyasında görür ancak ağlasın.
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
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