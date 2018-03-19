Kadıköy’de büyü iki sezonda 13’te 13 bozuldu – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    ’de büyü iki sezonda 13’te 13 bozuldu

    <a href="/index/kadikoy?id=9155a24d-f255-44c7-a3c4-7926ff2ea735" class="" rel="tag">Kadıköy</a>’de büyü iki sezonda 13’te 13 bozuldu

    Ligde yıllarca sahasındaki performansıyla rakiplerinin korkulu rüyası olan , iç sahada eski günlerini özlüyor.

    Ligde yıllarca sahasındaki performansıyla rakiplerinin korkulu rüyası olan , iç sahada eski günlerini özlüyor. G.Saray'la 'de golsüz berabere kalan ve şampiyonluk yarışında yara alan sarı- lacivertliler geçen sezon yönetiminde sahasındaki ilk 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 23 puan topladı.

    SADECE 2 PUAN GEÇTİ
    , yönetiminde bu sezon da iç sahada bir türlü beklentileri karşılayamadı. Sarı Kanarya, sahasındaki 13 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 25 puan elde etti. Sarı-lacivertlilerin son iki sezonda 'de yaptığı ilk 13'er maçlık grafiği, 2000-2001 sezonundan bu yana en kötü performanslar olarak dikkati çekti.

    İKİ SEZONDA 13'TE 13
    Fenerbahçe, son 18 sezonda iki kez sahasındaki ilk 13 maçı da kazandı. 2000-01'de evinde 13 maçta 13 galibiyet elde etti. Kanarya, 2004-05'te de ilk 13 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı. F.Bahçe, 2005-06, 2010-11, 2011-12, 2013-14 ve 2015-16 sezonlarında Kadıköy'de yaptığı ilk 13 müsabakayı namağlup geçti. İşte Fener'in son 18 sezonun 13 maçlık Kadıköy grafiği:


    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:21
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