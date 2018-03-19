Fenerbahçe, Datome ile kazandı!
Tahincioğlu Erkekler Basketbol Ligi’nde sarı-lacivertli fırtına sürüyor. Kanarya, Daçka’yı devirip art arda 5. zaferini kazandı
NUNNALY'DEN 11 SAYILIK KATKI
KANARYA maç içinde zaman zaman hücumda zorlandı. Bu anlarda sahne alan isim James Nunnaly oldu. ABD'li yıldız forvet sorumluluk aldığı bölümde önemli şutlar sokarak Darüşşafaka'nın umutlanmasına engel oldu. 11 sayısıyla katkı verdi.
ZELJKO OBRADOVİC: AGRESİF OYNADIK
Fenerbahçe Doğuş'un koçu Zeljko Obradovic, Darüşşafaka galibiyetini agresif oynamalarına bağladı. Deneyimli çalıştırıcı "CSKA maçından 2 gün sonra parkeye çıkmak kolay değil. Sert oynadık. Rakibi 18 top kaybına zorladık" dedi. Herkesi yarınki Maccabi FOX maçına çağırdı.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:23
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
metinn GSi yillardir sahamizda yeniyoruz diye böburlenen fb nin beraberlige sevinmesi gerek oynadiklari futbol ortada sevsinler yenilmezliginiziii
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Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Kardeşim senin tek şanssızlığın korkak bir hocan olması.Bu Aykut FB min hocası kesinlikle değil ,şampiyonluğu rüyasında görür ancak ağlasın.
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
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