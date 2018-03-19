Fenerbahçe, Datome ile kazandı! – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    , Datome ile kazandı!

    Fenerbahçe, Datome ile kazandı!

    Tahincioğlu Erkekler Basketbol Ligi’nde sarı-lacivertli fırtına sürüyor. Kanarya, Daçka’yı devirip art arda 5. zaferini kazandı

    Potada Doğuş, 'yı mağlup etmeyi başardı. Çekişmeli geçen ilk periyot 18-18'lik beraberlikle tamamlandı. İkinci çeyrekte, Jan Vesely'nin pota altı basketleriyle öne geçen Kanarya direksiyonu tamamen eline aldı. Bir ara farkı çift hanelere taşıyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 45-36 önde girdi. İKİNCİ devreye Darüşşafaka fırtına gibi başladı. 10-0'lık seriyle öne geçen Darüşşafaka'ya karşı mola sonrası canlanan Fenerbahçe 9-0 ile cevap vererek yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Sarı-lacivertli takım son çeyreğe 62-54'lük avantajla girdi. Son periyodun başında iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Nunnaly ve Melli'nin basketleriyle rahatlayan F.Bahçe rakibini 76-69 yenerek art arda 5. maçını kazandı. Sarı-lacivertliler, TOFAŞ'ın kaybettiği haftada puan farkıyla liderliğe yükseldi. Kanarya böylece CSKA yorgunluğuyla çıktığı maçı alarak önemli virajı döndü.

    NUNNALY'DEN 11 SAYILIK KATKI
    KANARYA maç içinde zaman zaman hücumda zorlandı. Bu anlarda sahne alan isim James Nunnaly oldu. ABD'li yıldız forvet sorumluluk aldığı bölümde önemli şutlar sokarak Darüşşafaka'nın umutlanmasına engel oldu. 11 sayısıyla katkı verdi.

    ZELJKO OBRADOVİC: AGRESİF OYNADIK
    Fenerbahçe Doğuş'un koçu , Darüşşafaka galibiyetini agresif oynamalarına bağladı. Deneyimli çalıştırıcı "CSKA maçından 2 gün sonra parkeye çıkmak kolay değil. Sert oynadık. Rakibi 18 top kaybına zorladık" dedi. Herkesi yarınki Maccabi FOX maçına çağırdı.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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