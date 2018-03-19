Derbi Volkan'ı

G.Saray karşısında kalesine gelen 5 isabetli şutta da gol izni vermeyen Volkan Demirel, kritik kurtarışlar yaparken, son 4 sezonda Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı çıktığı 11 maçta sadece 7 gol yedi. Deneyimli kaleci ligde çıktığı derbi maçlarında kalesine gelen 49 isabetli şutun ancak yüzde 14'üne geçiş izni verdi ve bu şutların 42'sine 'dur' dedi. Volkan derbi maçlarda maç başına 0,63 gol yeme ortalaması ile oynarken, derbi dışında çıktığı karşılaşmalarda ise ortalaması 0,86 oldu. (Sabah)