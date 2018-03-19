Derbi Volkan'ı – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Derbi Volkan'ı

    Derbi Volkan'ı

    , son dört sezonda ve G.Saray derbilerinde 990 dakikada kalesinde sadece 7 gol gördü

    G.Saray karşısında kalesine gelen 5 isabetli şutta da gol izni vermeyen , kritik kurtarışlar yaparken, son 4 sezonda ve 'a karşı çıktığı 11 maçta sadece 7 gol yedi. Deneyimli kaleci ligde çıktığı derbi maçlarında kalesine gelen 49 isabetli şutun ancak yüzde 14'üne geçiş izni verdi ve bu şutların 42'sine 'dur' dedi. Volkan derbi maçlarda maç başına 0,63 gol yeme ortalaması ile oynarken, derbi dışında çıktığı karşılaşmalarda ise ortalaması 0,86 oldu. (Sabah)

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:47
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