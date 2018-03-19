Derbi Volkan'ı
Volkan Demirel, son dört sezonda Beşiktaş ve G.Saray derbilerinde 990 dakikada kalesinde sadece 7 gol gördü
G.Saray karşısında kalesine gelen 5 isabetli şutta da gol izni vermeyen Volkan Demirel, kritik kurtarışlar yaparken, son 4 sezonda Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı çıktığı 11 maçta sadece 7 gol yedi. Deneyimli kaleci ligde çıktığı derbi maçlarında kalesine gelen 49 isabetli şutun ancak yüzde 14'üne geçiş izni verdi ve bu şutların 42'sine 'dur' dedi. Volkan derbi maçlarda maç başına 0,63 gol yeme ortalaması ile oynarken, derbi dışında çıktığı karşılaşmalarda ise ortalaması 0,86 oldu. (Sabah)
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 08:47
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
metinn GSi yillardir sahamizda yeniyoruz diye böburlenen fb nin beraberlige sevinmesi gerek oynadiklari futbol ortada sevsinler yenilmezliginiziii
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Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Kardeşim senin tek şanssızlığın korkak bir hocan olması.Bu Aykut FB min hocası kesinlikle değil ,şampiyonluğu rüyasında görür ancak ağlasın.
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
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