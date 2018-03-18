Van Persie’den başarı mesajı – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Persie’den başarı mesajı

    Van Persie’den başarı mesajı

    Devre arasında Feyenoord'a giden eski Fenerbahçeli Robin Persie, mücadele öncesinde sarı- lacivertli takıma başarı diledi. Hollandalı forvet, instagram'dan yaptığı paylaşımda "Derbi günü, iyi şanslar " derken, emojilerle süslüdiği mesajında 4. yıldız temennisinde bulundu.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:29
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