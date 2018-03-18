Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mathieu Valbuena, Fransa basınına konuştu.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:20
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Lewa Madrid'e
Toplam 1
Yorum
Lewandowski Evet Gitmek İstiyorum.
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Derbide 3 penaltı pozisyonu!
Toplam 11
Yorum
RZ 9 DAKİKADAKİ PENALTIYI VER . OYUNUN ŞEKLİ DEĞİŞİR. HAKEM GÖRDÜĞÜNÜ KASITLI VERMİYOR. AKHİSAR MAÇINDA DA AYNISINI YAPTILAR.
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Cenk sayesinde kazandık!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu "Rakip 10 kisi" dense bile,, o hava sartlarinda 2 defa topla bulusup 2sinide gol yapabilme büyük meziyet ! Hele 2ci goldeki aldigi risk !!!
Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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