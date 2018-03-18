Kalpler durdu
Özellikle ikinci yarısı heyecan fırtınasına sahne olan dev maç bir F.Bahçe’ye, bir G.Saray’a gitti geldi... Kanarya, puan farkını 3’e düşürme şansını tepti; Aslan, “Buna da şükür” dedi
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında sonucu merakla beklenen derbilerin derbisinde kazanan çıkmadı. Kadıköy'deki dev mücadele, 0-0 sona erdi. TT Stadı'nda ilk maçta da taraflar birbirlerine gol atamamış, 1'er puanla yetinmişlerdi. Ful tribünler önünde oynanan mücadele izleyenleri büyülerken, nefesler kesildi. Özellikle ikinci yarı tam bir heyecan fırtınasına sahne oldu. Karşılıklı pozisyonlarda iki kaleci de yaptıkları kurtarışlarla gole geçit vermezlerken, maç bir Fenerbahçe'ye, bir Galatasaray'a gitti geldi...
Fenerbahçe, kaybettiği iki puanla alan Galatasaray'la 6 olan puan farkını 3'e düşürme şansını tepti ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj kaybetti. Galatasaray yenseydi, rakibine 9 puan fark atacaktı ancak Cimbom buna fazla üzülmedi. Aslan, 19 yıldır kazanamadığı deplasmandan 1 puanı kazanç saydı.
Fenerbahçe, bu sezon taraftarı önünde 14'üncü puanını yitirirken, yine taraftarını üzdü. Bu maça gelen deplasmanda 20 puan kaybeden sarı-kırmızılı ekip ise bu tabloya 2 puan daha ekledi... İki devin bu sezon Süper Lig'de golsüz biten ikişer maçı da birbirleriyle oynadıkları maçlar oldu.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:54
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"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
Yorum
CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
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Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Toplam 2
Yorum
arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 31
Yorum
ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
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