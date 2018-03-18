Kalpler durdu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında sonucu merakla beklenen derbilerin derbisinde kazanan çıkmadı. Kadıköy'deki dev mücadele, 0-0 sona erdi. TT Stadı'nda ilk maçta da taraflar birbirlerine gol atamamış, 1'er puanla yetinmişlerdi. Ful tribünler önünde oynanan mücadele izleyenleri büyülerken, nefesler kesildi. Özellikle ikinci yarı tam bir heyecan fırtınasına sahne oldu. Karşılıklı pozisyonlarda iki kaleci de yaptıkları kurtarışlarla gole geçit vermezlerken, maç bir Fenerbahçe'ye, bir Galatasaray'a gitti geldi...

Fenerbahçe, kaybettiği iki puanla alan Galatasaray'la 6 olan puan farkını 3'e düşürme şansını tepti ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj kaybetti. Galatasaray yenseydi, rakibine 9 puan fark atacaktı ancak Cimbom buna fazla üzülmedi. Aslan, 19 yıldır kazanamadığı deplasmandan 1 puanı kazanç saydı.

Fenerbahçe, bu sezon taraftarı önünde 14'üncü puanını yitirirken, yine taraftarını üzdü. Bu maça gelen deplasmanda 20 puan kaybeden sarı-kırmızılı ekip ise bu tabloya 2 puan daha ekledi... İki devin bu sezon Süper Lig'de golsüz biten ikişer maçı da birbirleriyle oynadıkları maçlar oldu.