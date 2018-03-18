Kadıköy düşmüyor! – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    düşmüyor!

    <a href="/index/kadikoy?id=9155a24d-f255-44c7-a3c4-7926ff2ea735" class="" rel="tag">Kadıköy</a> düşmüyor!

    Sarı-lacivertliler en son 22 Aralık 1999 yılında yenildiği ’a yine geçit vermedi. Oynanan 19 maçın 14’ünden zaferle ayrılan Kanarya dün de sarı-kırmızılılar karşısında 5. beraberliğini aldı

    'nin karşısında 'deki yenilmezlik serisi devam ediyor. Sarı-lacivertliler ligin 26. haftasında konuk ettikleri karşısında mücadeleden beraberlikle ayrılırken iç sahadaki yenilmezlik sayısı da 19'a çıktı. En son 22 Aralık 1999 oynanan mücadeleyi 2-1 kaybeden Sarı Kanarya o günden bu zamana kadar oynanan 19 maçın 14'ün de sahadan zaferle ayrılan taraf oldu.

    5 BERABERLİK ALDI
    Sarı lacivertliler 5 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Sahasında son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005 yılında Beşiktaş'a karşı 4-3'lük skorla alan , Galatasaray ile oynadığı son 22 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik elde etti. Fenerbahçe Beşiktaş ile Ülker Stadı'nda oynadığı son 13 yıldaki 15 maçta yenilgi yüzü görmedi. Kanarya derbilerde ezeli rakiplerine karşı iç sahada elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çekti.

    Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 22 müsabakada gol yollarında sıkıntı yaşadı. Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:47
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