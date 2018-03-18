Kadıköy düşmüyor!
Sarı-lacivertliler en son 22 Aralık 1999 yılında yenildiği Galatasaray’a yine geçit vermedi. Oynanan 19 maçın 14’ünden zaferle ayrılan Kanarya dün de sarı-kırmızılılar karşısında 5. beraberliğini aldı
Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında Kadıköy'deki yenilmezlik serisi devam ediyor. Sarı-lacivertliler ligin 26. haftasında konuk ettikleri Galatasaray karşısında mücadeleden beraberlikle ayrılırken iç sahadaki yenilmezlik sayısı da 19'a çıktı. En son 22 Aralık 1999 oynanan mücadeleyi 2-1 kaybeden Sarı Kanarya o günden bu zamana kadar oynanan 19 maçın 14'ün de sahadan zaferle ayrılan taraf oldu.
5 BERABERLİK ALDI
Sarı lacivertliler 5 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Sahasında son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005 yılında Beşiktaş'a karşı 4-3'lük skorla alan Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı son 22 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik elde etti. Fenerbahçe Beşiktaş ile Ülker Stadı'nda oynadığı son 13 yıldaki 15 maçta yenilgi yüzü görmedi. Kanarya derbilerde ezeli rakiplerine karşı iç sahada elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çekti.
Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 22 müsabakada gol yollarında sıkıntı yaşadı. Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:47
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"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
Yorum
CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
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Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Toplam 2
Yorum
arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 31
Yorum
ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
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