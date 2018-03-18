Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında Kadıköy'deki yenilmezlik serisi devam ediyor. Sarı-lacivertliler ligin 26. haftasında konuk ettikleri Galatasaray karşısında mücadeleden beraberlikle ayrılırken iç sahadaki yenilmezlik sayısı da 19'a çıktı. En son 22 Aralık 1999 oynanan mücadeleyi 2-1 kaybeden Sarı Kanarya o günden bu zamana kadar oynanan 19 maçın 14'ün de sahadan zaferle ayrılan taraf oldu.

5 BERABERLİK ALDI

Sarı lacivertliler 5 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Sahasında son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005 yılında Beşiktaş'a karşı 4-3'lük skorla alan Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı son 22 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik elde etti. Fenerbahçe Beşiktaş ile Ülker Stadı'nda oynadığı son 13 yıldaki 15 maçta yenilgi yüzü görmedi. Kanarya derbilerde ezeli rakiplerine karşı iç sahada elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çekti.



Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 22 müsabakada gol yollarında sıkıntı yaşadı. Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.