Fenerbahçe attı ama sayılmadı!
Spor Toto Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağılıyor.
Şampiyonluk yolundaki çok kritik maçta Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlıyor. İki takımın da ciddi pozisyonlara girdiği maçta, Fenerbahçe'nin bir golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Şener'in açtığı ortada iyi yükselip kafayı vuran Fernandao'nun golü ofsayt gerekçisi ile geçersiz sayıldı.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:14
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"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
Yorum
CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
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Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Toplam 2
Yorum
arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 31
Yorum
ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
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