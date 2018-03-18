Fenerbahçe attı ama sayılmadı! – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    attı ama sayılmadı!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> attı ama sayılmadı!

    Süper Ligi'nin 26. haftasında evinde 'ı ağılıyor.

    Şampiyonluk yolundaki çok kritik maçta , 'ı ağırlıyor. İki takımın da ciddi pozisyonlara girdiği maçta, 'nin bir golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Şener'in açtığı ortada iyi yükselip kafayı vuran Fernandao'nun golü ofsayt gerekçisi ile geçersiz sayıldı.

    Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:14
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