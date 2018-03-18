Ekici 6 ay sonra 11’de – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Ekici 6 ay sonra 11’de

    Ekici 6 ay sonra 11’de

    Mehmet Ekici, yaklaşık 6 ay sonra bir lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

    , yaklaşık 6 ay sonra bir lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak ligin 7. haftasında oynanan Akhisar maçında ilk 11'de sahaya çıkan sarı-lacivertli yıldız, daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde sadece 23 dakika forma şansı bulabilmişti. , santrfor bölgesinde ise 5 hafta sonra değişikliğe gitti. Fernandao, 5 hafta sonra kesik yedi.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:50
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