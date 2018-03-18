Beraberlik varsa prim yok

Fenerbahçe'de yönetim derbi öncesinde galibiyet primi olarak 1 milyon euro'luk bir rakam açıklamıştı. Sarı-lacivertli takım, zorlu mücadelede rakibiyle arasındaki farkı kapatma şansını kaybederken, vadedilen paradan da oldu. Üstelik bu olay bu sezon ikinci kez tekrarlandı.

KONYA'DA BİTMİŞTİ

Fenerbahçe yönetimi sezonun ilk yarısındaki son 6 haftaya girilirken üst üste 6 galibiyet için yine 1 milyon euro verileceğini açıklamış, bunun üzerine 5 maç art arda galip gelen sarı-lacivertliler serinin son haftasında deplasmanda Konyaspor ile berabere kalmıştı. Ve o zaman da prim alamamışlardı. Yönetimin bu kez tek maç için verme kararı aldığı prim de 2 puan gibi uçtu.