Beraberlik varsa prim yok
Yönetimin Galatasaray derbi galibiyeti için vadettiği 1 milyon euro’luk prim, 2 puan gibi uçtu gitti. Sarı-lacivertliler bu sezon ikinci kez bu dev rakamdan mahrum kaldı
Fenerbahçe'de yönetim derbi öncesinde galibiyet primi olarak 1 milyon euro'luk bir rakam açıklamıştı. Sarı-lacivertli takım, zorlu mücadelede rakibiyle arasındaki farkı kapatma şansını kaybederken, vadedilen paradan da oldu. Üstelik bu olay bu sezon ikinci kez tekrarlandı.
KONYA'DA BİTMİŞTİ
Fenerbahçe yönetimi sezonun ilk yarısındaki son 6 haftaya girilirken üst üste 6 galibiyet için yine 1 milyon euro verileceğini açıklamış, bunun üzerine 5 maç art arda galip gelen sarı-lacivertliler serinin son haftasında deplasmanda Konyaspor ile berabere kalmıştı. Ve o zaman da prim alamamışlardı. Yönetimin bu kez tek maç için verme kararı aldığı prim de 2 puan gibi uçtu.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:05
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"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
Yorum
CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
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Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Toplam 2
Yorum
arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 31
Yorum
ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
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