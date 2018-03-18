Beraberlik varsa prim yok – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Beraberlik varsa prim yok

    Beraberlik varsa prim yok

    Yönetimin Galatasaray derbi galibiyeti için vadettiği 1 milyon euro’luk prim, 2 puan gibi uçtu gitti. Sarı-lacivertliler bu sezon ikinci kez bu dev rakamdan mahrum kaldı

    'de yönetim derbi öncesinde galibiyet primi olarak 1 milyon euro'luk bir rakam açıklamıştı. Sarı-lacivertli takım, zorlu mücadelede rakibiyle arasındaki farkı kapatma şansını kaybederken, vadedilen paradan da oldu. Üstelik bu olay bu sezon ikinci kez tekrarlandı.

    KONYA'DA BİTMİŞTİ
    Fenerbahçe yönetimi sezonun ilk yarısındaki son 6 haftaya girilirken üst üste 6 galibiyet için yine 1 milyon euro verileceğini açıklamış, bunun üzerine 5 maç art arda galip gelen sarı-lacivertliler serinin son haftasında deplasmanda ile berabere kalmıştı. Ve o zaman da prim alamamışlardı. Yönetimin bu kez tek maç için verme kararı aldığı prim de 2 puan gibi uçtu.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
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