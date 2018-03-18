Dev derbiyi izlemek için Ülker Stadyumu'na giden sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde Aziz Yıldırım hakkında tezahüratta bulundu. G.Saraylı taraftarlar, Kadıköy'de deplasman tribününün önüne hoparlör yerleştirilmesi nedeniyle kulak tıkaçlarıyla maça geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında da tezahüratta bulunarak, "Aziz Başkan bizi bırakma" diye bağırdılar.

ULTRASLAN ONU UNUTMADI

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, derbide Fenerbahçe'nin hayatını kaybeden tribün lideri Sefa Kalya'yı unutmadı. Ülker Stadı'ndaki yerini alan sarı-kırmızılılar, "Sefa Kalya'yı rahmetle anıyoruz" pankartı açtı.