Aziz Başkan bizi bırakma! – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Aziz Başkan bizi bırakma!

    Aziz Başkan bizi bırakma!

    Dev derbiyi izlemek için ’na giden sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde hakkında tezahüratta bulundu.

    Dev derbiyi izlemek için 'na giden sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde hakkında tezahüratta bulundu. G.Saraylı taraftarlar, 'de deplasman tribününün önüne hoparlör yerleştirilmesi nedeniyle kulak tıkaçlarıyla maça geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde F.Bahçe Başkanı hakkında da tezahüratta bulunarak, "Aziz Başkan bizi bırakma" diye bağırdılar.

    ULTRASLAN ONU UNUTMADI
    taraftar grubu ultrAslan, derbide 'nin hayatını kaybeden tribün lideri 'yı unutmadı. Ülker Stadı'ndaki yerini alan sarı-kırmızılılar, "'yı rahmetle anıyoruz" pankartı açtı.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:06
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