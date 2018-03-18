Aziz Başkan bizi bırakma!
Dev derbiyi izlemek için Ülker Stadyumu’na giden sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde Aziz Yıldırım hakkında tezahüratta bulundu.
Dev derbiyi izlemek için Ülker Stadyumu'na giden sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde Aziz Yıldırım hakkında tezahüratta bulundu. G.Saraylı taraftarlar, Kadıköy'de deplasman tribününün önüne hoparlör yerleştirilmesi nedeniyle kulak tıkaçlarıyla maça geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında da tezahüratta bulunarak, "Aziz Başkan bizi bırakma" diye bağırdılar.
ULTRASLAN ONU UNUTMADI
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, derbide Fenerbahçe'nin hayatını kaybeden tribün lideri Sefa Kalya'yı unutmadı. Ülker Stadı'ndaki yerini alan sarı-kırmızılılar, "Sefa Kalya'yı rahmetle anıyoruz" pankartı açtı.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:06
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"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
Yorum
CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
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Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Toplam 2
Yorum
arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 31
Yorum
ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
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