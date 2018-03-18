Alex'e büyük sevgi seli – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    'e büyük sevgi seli

    Alex'e büyük sevgi seli
    'nin efsane oyuncularından Alex de Souza da derbiyi Ülker Stadı'nda takip etti. Brezilyalı yıldızın tribünlere girdiği anda tüm taraftarlar o yöne dönüp sevgi gösterisinde bulundu. '' tezahüratları stadı inletti. Efsane oyuncu sevgi gösterilerine elini sallayarak karşılık verdi. Karşılaşmayı locadan izleyen Alex de Souza maçın ardından tribünlerden ayrıldı.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:26
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