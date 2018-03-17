Ülker Stadı’nda golsüz maç yok – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Ülker Stadı’nda golsüz maç yok

    Ülker Stadı’nda golsüz maç yok

    'nin bu sezon sahasındaki maçlarda en az 2 gol oldu.

    'nin bu sezon sahasındaki maçlarda en az 2 gol oldu. Sarılacivertliler, taraftarı önündeki 12 karşılaşmada yalnızca 2 maçta rakibe kalesini kapatırken, diğer 90 dakikalarda gol yedi. da Beşiktaş maçı dışındaki 11 deplasmanda gol sevinci yaşadı.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:03
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