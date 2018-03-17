Kadıköy’de ‘Kaderinden kaçamazsın’ kareografisi
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tribünlerde ‘Kaderinden kaçamazsın’ adlı koreografi yapıldı.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tribünlerde 'Kaderinden kaçamazsın' adlı koreografi yapıldı.
Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tribünlerde renkli görüntüler vardı. 'Kaderinden kaçamazsın' yazısı açılan tribünlerde kale arkasında ise 1999'dan 2018'e olan seriyle alakalı koreografi açıldı.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:40
-
Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
-
"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
-
İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
Kadıköy’de ‘Kaderinden kaçamazsın’ kareografisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.