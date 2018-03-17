Kadıköy’de ‘Kaderinden kaçamazsın’ kareografisi – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    ’de ‘Kaderinden kaçamazsın’ kareografisi

    Kadıköy’de ‘Kaderinden kaçamazsın’ kareografisi

    - derbisinde tribünlerde ‘Kaderinden kaçamazsın’ adlı koreografi yapıldı.

    - derbisinde tribünlerde 'Kaderinden kaçamazsın' adlı koreografi yapıldı.

    'in 26. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tribünlerde renkli görüntüler vardı. 'Kaderinden kaçamazsın' yazısı açılan tribünlerde kale arkasında ise 1999'dan 2018'e olan seriyle alakalı koreografi açıldı.

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:40
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