Kadıköy’de ‘Kaderinden kaçamazsın’ kareografisi

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tribünlerde 'Kaderinden kaçamazsın' adlı koreografi yapıldı.



Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tribünlerde renkli görüntüler vardı. 'Kaderinden kaçamazsın' yazısı açılan tribünlerde kale arkasında ise 1999'dan 2018'e olan seriyle alakalı koreografi açıldı.