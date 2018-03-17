"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yorumladı.
Rıdvan Dilmen, mücadeleyi şu sözlerle yorumladı:
Ntvspor hani bugün evine geri dönüyor ya bu maçtan daha rezil bir maçla dönemezdi. Gerçekten tam bir kör dövüşü. İki kaleci çok iyiydi. İki kalecinin dışında, hakem kötü, oyuncular kör dövüşünde... Galatasaray, Fenerbahçe'nin 19 yıllık geleneğini bozabilirdi. Aykut Kocaman, maç sonu hariç tüm maçı rakibe göre oynadı. Terim gollere üzülüyordur ama buradan kaybetmeden dönmek önemli. Galatasaray korkmadan, kora kor oynamaya çalıştı. Maçın sonunda sadece saçma bir ofsayt taktiği denediler. Fatih Terim, zamana ve kazanmaya oynadı. Fenerbahçe'den daha çok pozisyon yakaladı. Fenerbahçe ligin ilk yarısında 9 haftada 15 puan almıştı, ikinci yarıda da aynısı oldu. Gördüğüm en berbat derbilerden biriydi. Muslera ve Volkan'ı ayrı tarafa koyuyorum. Taktik savaşı falan yoktu. Fatih Hoca ve oyuncularını yürekli oyunundan ötürü tebrik etmeliyiz.
"Kadıköy'de hakemler Fenerbahçe'yi tokatlayabiliyor"
6 puan önde olan takım Fenerbahçe'ymiş gibi çıktı sahaya. Fenerbahçe çok büyük bir camiadır ama rahat tokatlayabiliyorlar kulübü. Kadıköy deplasman değil hakemler için. Ben demiyorum ki ev sahibini tutsun. Hiçbirini tutmasın. Ama idare edebiliyor yani. Eski gücü yok dev gibi bu kulübün. Keşke dev gibi olduğunu yöneticiler de anlasa. Taraftarlar anlıyor bak. Ben çok Fenerbahçe-Galatasaray maçı oynadım ve izledim. O zaman yenil bir kere ama tek kale oynadığını görmek ister taraftar. ?
İşte Rıdvan Dilmen'in derbinin ilk yarısına dair yaptığı yorumları:
İki takımın da ofansif oyuncuları var kadroda evet. Ofansif oyuncular çok faul yapıyor. Hatayla gol gelecek belli ki. Galatasaray Gomis'le iki kez aynı pozisyonu yakaladı. 16-17 tane faul oldu. Kart da çıkmadı. Evde bırakmış herhalde. 2. dakikada Roman'ın Feghouli'ye yaptığı sarı kart. Mehmet Ekici'nin iki tane sarı kartlık pozisyonu var. Net demiyorum ama Serdar Aziz'in Skrtel'e gereksizce yaptığı bir penaltı var. İyi oyun olmuyor. Oyun öyle temposuz gidiyor ki... Kaliteli oyun yok. Maçın son 25 dakikası ayakta kalan oyuncuları sonucu belirler. Kenardan gelen oyuncular aynı şekilde... Her şarta rağmen Galatasaray'ın tek pozisyonu vererek ilk yarı bitirdi, iyi olarak gözüküyor. Fenerbahçe'nin tehlikeli oyuncusu şu an Şener. Terim oraya önlem almalı. İki takım da kendi solunu kapatmalı.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:52
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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