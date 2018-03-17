İşte zirvede puan durumu
Fenerbahçe ile Galatasaray haftanın en önemli maçında Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Mücadelenin özellikle son dakikaları müthiş bir heyecana sahne olurken iki taraf da eşitliği bozacak golü atamadı.
Fenerbahçe'nin bir golünün ofsayt nedeniyle sayılmadığı, Galatasaray'ın ise bir topunun direkten dönüdüğü maçın ardından iki taraf da sahadan 1'er puanla ayrıldı.
G.SARAY ZİRVEDE
Bu sonuçla Galatasaray haftayı 54 puanda tamamlarken liderlik koltuğundaki yerini korudu. Fenerbahçe ise 48 puanla 4. sırada kaldı. İkinci sırada 50 puanlı Beşiktaş, 3. sırada ise yine 50 puanı bulunan Medipol Başakşehir yer alıyor...
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:13
-
Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
-
"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
-
İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
İşte zirvede puan durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.