İşte zirvede puan durumu

Fenerbahçe'nin bir golünün ofsayt nedeniyle sayılmadığı, Galatasaray'ın ise bir topunun direkten dönüdüğü maçın ardından iki taraf da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

G.SARAY ZİRVEDE

Bu sonuçla Galatasaray haftayı 54 puanda tamamlarken liderlik koltuğundaki yerini korudu. Fenerbahçe ise 48 puanla 4. sırada kaldı. İkinci sırada 50 puanlı Beşiktaş, 3. sırada ise yine 50 puanı bulunan Medipol Başakşehir yer alıyor...