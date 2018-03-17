İşte zirvede puan durumu – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    İşte zirvede puan durumu

    İşte zirvede puan durumu

    ile haftanın en önemli maçında Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Mücadelenin özellikle son dakikaları müthiş bir heyecana sahne olurken iki taraf da eşitliği bozacak golü atamadı.

    'nin bir golünün ofsayt nedeniyle sayılmadığı, 'ın ise bir topunun direkten dönüdüğü maçın ardından iki taraf da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

    G.SARAY ZİRVEDE
    Bu sonuçla Galatasaray haftayı 54 puanda tamamlarken liderlik koltuğundaki yerini korudu. Fenerbahçe ise 48 puanla 4. sırada kaldı. İkinci sırada 50 puanlı Beşiktaş, 3. sırada ise yine 50 puanı bulunan Medipol Başakşehir yer alıyor...

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:13
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