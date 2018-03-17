Fenerbahçe'den Galatasaray'a misilleme – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    'den 'a misilleme

    Fenerbahçe'den Galatasaray'a misilleme

    Derbi öncesi Ülker Stadı'nda, taraftarına özel değişiklik yapıldı

    Kadıköy'de bu sezon ilk defa kapalı gişe oynanacak derbi maçı öncesi, yönetimi harekete geçti. Sezonun ilk yarısı Seyrantepe'de oynanan maçta yönetimi, Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu deplasman tribünü önüne dev hoparlörler kurdurtmuş ve maç boyunca Fenerbahçe taraftarının sesini bastırmak için Galatasaray marşları çalınmıştı. Fenerbahçeli taraftarların ve yönetimin büyük tepkisini çeken bu olay sonrası yönetim harekete geçti ve bugün oynanacak Galatasaray maçı öncesi, deplasman tribünü önüne ilk maçta olduğu gibi dev hoparlör sistemi kuruldu.



    Kadıköy'de deplasman tribününe kurulan ses sistemine önlem olarak Galatasaray taraftarı bu kulak tıkaçlarıyla yola çıktı.

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:15
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