Fenerbahçe'den Galatasaray'a misilleme
Derbi öncesi Ülker Stadı'nda, Galatasaray taraftarına özel değişiklik yapıldı
Kadıköy'de bu sezon ilk defa kapalı gişe oynanacak derbi maçı öncesi, Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Sezonun ilk yarısı Seyrantepe'de oynanan maçta Galatasaray yönetimi, Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu deplasman tribünü önüne dev hoparlörler kurdurtmuş ve maç boyunca Fenerbahçe taraftarının sesini bastırmak için Galatasaray marşları çalınmıştı. Fenerbahçeli taraftarların ve yönetimin büyük tepkisini çeken bu olay sonrası yönetim harekete geçti ve bugün oynanacak Galatasaray maçı öncesi, deplasman tribünü önüne ilk maçta olduğu gibi dev hoparlör sistemi kuruldu.
Kadıköy'de deplasman tribününe kurulan ses sistemine önlem olarak Galatasaray taraftarı bu kulak tıkaçlarıyla yola çıktı.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:15
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
Fenerbahçe'den Galatasaray'a misilleme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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