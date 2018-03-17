Fenerbahçe attı ama sayılmadı!
Spor Toto Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağılıyor.
Şampiyonluk yolundaki çok kritik maçta Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlıyor. İki takımın da ciddi pozisyonlara girdiği maçta, Fenerbahçe'nin bir golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Şener'in açtığı ortada iyi yükselip kafayı vuran Fernandao'nun golü ofsayt gerekçisi ile geçersiz sayıldı.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:11
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
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