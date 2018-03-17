Fenerbahçe attı ama sayılmadı!

Şampiyonluk yolundaki çok kritik maçta Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlıyor. İki takımın da ciddi pozisyonlara girdiği maçta, Fenerbahçe'nin bir golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Şener'in açtığı ortada iyi yükselip kafayı vuran Fernandao'nun golü ofsayt gerekçisi ile geçersiz sayıldı.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.