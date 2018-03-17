F.Bahçe yöneticisinden şok hareket! – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    F.Bahçe yöneticisinden şok hareket!

    F.Bahçe yöneticisinden şok hareket!

    Yedek Üyesi 'ın, taraftarlarına yönelik yaptığı hareketler büyük tepki çekti.

    Başak'ın yaptığı hareketler sosyal medyada taraftarlarından yoğun tepki aldı.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:01
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