En büyük kozu Giuliano – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    En büyük kozu Giuliano

    En büyük kozu Giuliano

    Süper Lig'de oynadığı 22 maçta 12 golle 'nin en skorer ismi olan Giuliano, derbide de teknik direktör 'ın en önemli silahı olacak

    Süper Lig'de oynadığı 22 maçta 12 golle 'nin en skorer ismi olan Giuliano, derbide de teknik direktör 'ın en önemli silahı olacak. Sarı-lacivertlilerin 10 numarasının 1 asisti bulunurken, oynadığı son 4 karşılaşmada da gol sevinci yaşadı. Ligde toplan 20 şut çeken Brezilyalı futbolcunun bu alandaki ortalaması ise 1.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:52
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