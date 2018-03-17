Aziz Yıldırım ve yöneticiler, dernek başkanlarıyla buluştu – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    ve yöneticiler, dernek başkanlarıyla buluştu

    Aziz Yıldırım ve yöneticiler, dernek başkanlarıyla buluştu

    Kulübü Başkanı ve yöneticilerden ile , dernek başkanlarıyla bir araya geldi.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Yıldırım ve yöneticilerin, 'nin 'in 26. haftasında ile sahasında yapacağı derbi maç öncesi yurt içi ve yurt dışından 'a gelen dernek başkanlarıyla Dalyan Kulüp'te buluştuğu belirtildi.

    Sohbet toplantısına, Dernekler Sorumlusu Murat Boyraz, Hedef 1 Milyon Üye Koordinatörü Miraç Çam, Şube Başkanı İlyas Bulcay ve Fatih Şube Başkanı Yahya Uğur'un da katıldığı aktarıldı.

    Başkan ve yöneticilerin, organizasyonda dernek başkanlarının sorularını da cevapladığı bildirildi.

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:50
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