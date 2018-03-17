Aziz Yıldırım ve yöneticiler, dernek başkanlarıyla buluştu
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerden Mithat Yenigün ile Şekip Mosturoğlu, dernek başkanlarıyla bir araya geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Yıldırım ve yöneticilerin, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile sahasında yapacağı derbi maç öncesi yurt içi ve yurt dışından İstanbul'a gelen dernek başkanlarıyla Dalyan Kulüp'te buluştuğu belirtildi.
Sohbet toplantısına, Dernekler Sorumlusu Murat Boyraz, Hedef 1 Milyon Üye Koordinatörü Miraç Çam, Kadıköy Şube Başkanı İlyas Bulcay ve Fatih Şube Başkanı Yahya Uğur'un da katıldığı aktarıldı.
Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin, organizasyonda dernek başkanlarının sorularını da cevapladığı bildirildi.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:50
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
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