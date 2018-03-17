Alex Galatasaray maçını bu kez tribünden izliyor – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Alex Galatasaray maçını bu kez tribünden izliyor

    Alex Galatasaray maçını bu kez tribünden izliyor

    Kadıköy'de Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi 'I Love You Alex' tezahüratları yapıldı.

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:13
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