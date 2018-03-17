Alex Galatasaray maçını bu kez tribünden izliyor
Kadıköy'de Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi 'I Love You Alex' tezahüratları yapıldı.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:13
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
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