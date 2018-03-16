Fenerbahçe taraftarından Samandıra'ya çıkarma
Fenerbahçe taraftarı derbi öncesinde Samandıra'da takımlarına büyük bir destek verdi.
Fenerbahçe taraftarları, meşalelerle ve tezahüratlarla takımlarına derbi öncesi destek olurken, takımla da fotoğraf çektirdiler.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 18:25
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde iddaa oranları değişti
Toplam 2
Yorum
ali koç başkan bence fenebahçenin sembolü boğa olmalı..kadıköy boğası..bu kuştan vazgeçilmeli..
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 19
Yorum
10 ben hagi hastası bir galatasaraylıyım..lakin alex-de fenerin taçsız kralıdır..nokta.
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 19
Yorum
sülo dayı fener delegeleri hariç..herkes alex-i sewer.
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