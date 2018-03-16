Fenerbahçe taraftarından Samandıra'ya çıkarma – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    taraftarından 'ya çıkarma

    Fenerbahçe taraftarından Samandıra'ya çıkarma

     taraftarı derbi öncesinde 'da takımlarına büyük bir destek verdi.

    taraftarı derbi öncesinde 'da takımlarına büyük bir destek verdi.Spor 'in 26. haftasında Kadıköy'de Galatasaray ile kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken, taraftardan da bir sürpriz geldi. Fenerbahçe'nin Samandıra'da derbi öncesi yaptığı son çalışmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

    Fenerbahçe taraftarları, meşalelerle ve tezahüratlarla takımlarına derbi öncesi destek olurken, takımla da fotoğraf çektirdiler.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 18:25
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