Alex gözyaşlarını tutamadı! – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    gözyaşlarını tutamadı!

    <a href="/index/alex?id=a0ce3b69-a1b8-4774-9b87-12169b9b942f" class="" rel="tag">Alex</a> gözyaşlarını tutamadı!

    de , 1907 derneğinin düzenlediği organizasyona katıldı. Taraftarlarla bir araya gelen duygusal anlar yaşadı.

    2004-2012 yılları arasında forması altında büyük başarılar yaşayan ve kısa sürede adını 'nin unutulmaz futbolcuları arasına yazdırmayı başaran de , 1907 Fenerbahçe derneği sohbet toplantısına katıldı.

    yıldızın futbol kariyeri boyunca attığı goller ve istatistiklerinden oluşan bir video gösteriminin de yapıldığı toplantıya üyeler yoğun ilgi gösterdi.



    Samet Güzel'in moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda dernek üyeleri hakkında merak ettikleri soruları sorarken yıldız futbolcu ile fotoğraf çektirme ve formalarını imzalatma şansı da buldu.

    Alex organizasyonda oldukça duygusal anlar yaşadı. yıldız bir ara gözyaşlarını tutamadı.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:52
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