Alex gözyaşlarını tutamadı!
Alex de Souza, 1907 Fenerbahçe derneğinin düzenlediği organizasyona katıldı. Taraftarlarla bir araya gelen Alex duygusal anlar yaşadı.
2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması altında büyük başarılar yaşayan ve kısa sürede adını Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcuları arasına yazdırmayı başaran Alex de Souza, 1907 Fenerbahçe derneği sohbet toplantısına katıldı.
Brezilyalı yıldızın futbol kariyeri boyunca attığı goller ve istatistiklerinden oluşan bir video gösteriminin de yapıldığı toplantıya üyeler yoğun ilgi gösterdi.
Samet Güzel'in moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda dernek üyeleri Alex hakkında merak ettikleri soruları sorarken yıldız futbolcu ile fotoğraf çektirme ve formalarını imzalatma şansı da buldu.
Alex organizasyonda oldukça duygusal anlar yaşadı. Brezilyalı yıldız bir ara gözyaşlarını tutamadı.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:52
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''Yasak güç katar''
Toplam 2
Yorum
Can Hayatımda bu kadar dengesiz açıklamalar yapa adam görmedim. TS bir değil birkaç gömlek fazla geldi.
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Kurtarıcı Tekke
Toplam 1
Yorum
Kontra TRABZONSPOR'a hazırlanıyor. İnşallah FATİH'le çoook şampiyonluklar kazanacağız...
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''Ronaldo'yu isterim''
Toplam 10
Yorum
CR7 Bak buna çok güldüm başkan. Allah iyiliğini versin. Esprili çocuk seniiii :) :)
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