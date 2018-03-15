Derbinin Mart’taki 21. randevusu
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig’de mart ayında bugüne kadar 20 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-lacivertlilerin 9’a 5 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.
Mart ayında oynanan maçlarda Fenerbahçe, 28 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray da 22 gol kaydetti. İki takım arasında mart ayında oynanan maçlarda en fazla alınan skor ise 2-1 olarak kayıtlarda yer alıyor.
?Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Lig'de mart ayında oynanan karşılaşmalar şöyle:
2014/2015
08.03.2015 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0
2011/2012
17.03.2012 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 2
2010/2011
18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
2009/2010
28.03.2010 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
2002/2003
08.03.2003 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 0
1999/2000
26.03.2000 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
1998/1999
07.03.1999 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 0
1995/1996
22.03.1996 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 0
1994/1995
19.03.1995 Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 0
1993/1994
12.03.1994 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1
1987/1988
19.03.1988 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2
1985/1986
01.03.1986 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
1984/1985
03.03.1985 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 2
1977/1978
19.03.1978 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 2
1976/1977
20.03.1977 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2
1974/1975
23.03.1975 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
1973/1974
03.03.1974 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 1
1971/1972
12.03.1972 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 1
1967/1968
03.03.1968 Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 0
1964/1965
21.03.1965 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:03
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Toplam 6
Yorum
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O da isterse alacağız
Toplam 5
Yorum
ozi başkan telisca isterse dediği için 10 milyona bile alır ama talisca reali isterse 21 e gider aslında yusuf yazıcı gibi bir dünya yıldızı var
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Toplam 22
Yorum
BJK'li Anlamazsiniz ... Bu sene yine sampiyon olup seneye SL'de daha iyisini yapinca anlarsiniz. O da kiskançligini bi kenara koyabilirsen ancak !
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