Derbinin Mart’taki 21. randevusu – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Derbinin Mart’taki 21. randevusu

    Derbinin Mart’taki 21. randevusu

    ile , ’de mart ayında bugüne kadar 20 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-lacivertlilerin 9’a 5 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

    ile , 100 yıllı aşkın rekabetin içinde 17 Mart Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. İki takım 'in kurulduğu 1959 yılından itibaren ligde mart ayında bugüne kadar 20 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 9 kez rakibini mağlup ederken, sarı-kırmızılılar da 5 kez sahadan galip ayrıldı. 6 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.

    Mart ayında oynanan maçlarda Fenerbahçe, 28 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray da 22 gol kaydetti. İki takım arasında mart ayında oynanan maçlarda en fazla alınan skor ise 2-1 olarak kayıtlarda yer alıyor.

    ?Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Lig'de mart ayında oynanan karşılaşmalar şöyle:

    2014/2015
    08.03.2015 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0

    2011/2012
    17.03.2012 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 2

    2010/2011
    18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

    2009/2010
    28.03.2010 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

    2002/2003
    08.03.2003 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 0

    1999/2000
    26.03.2000 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

    1998/1999
    07.03.1999 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 0

    1995/1996
    22.03.1996 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 0

    1994/1995
    19.03.1995 Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 0

    1993/1994
    12.03.1994 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

    1987/1988
    19.03.1988 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2

    1985/1986
    01.03.1986 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

    1984/1985
    03.03.1985 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 2

    1977/1978
    19.03.1978 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 2

    1976/1977
    20.03.1977 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

    1974/1975
    23.03.1975 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

    1973/1974
    03.03.1974 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 1

    1971/1972
    12.03.1972 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 1

    1967/1968
    03.03.1968 Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 0

    1964/1965
    21.03.1965 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:03
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