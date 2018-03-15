Derbinin en deneyimlisi Muslera – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Derbinin en deneyimlisi Muslera

    Derbinin en deneyimlisi Muslera

    ’ın Uruguaylı file bekçisi Fernado Muslera, takımda 18 maçla ile ’ye karşı en fazla forma giyen isim olarak bulunuyor.

    Spor Toto 'in 26. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'da iki isim bu maçların gediklisi olarak istatistiklerde yer alıyor. 2011 yılının yaz döneminde ekibi Lazio'dan edilen Uruguaylı kaleci , bugüne kadar , Kupası ve Süper Kupası'nda 18 kez 'ye karşı mücadele etti. Muslera, takımda bulunan futbolcular içerisinde sarı-lacivertlilere karşı en fazla maç yapan futbolcu olarak yer alıyor.

    ?Muslera'dan sonra Fenerbahçe'ye karşı en fazla forma giyen isim ise kaptan . Selçuk, lig, Türkiye kupası ve Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye karşı 17 kez mücadele etti.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:05
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