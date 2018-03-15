Derbinin en deneyimlisi Muslera
Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernado Muslera, takımda 18 maçla ile Fenerbahçe’ye karşı en fazla forma giyen isim olarak bulunuyor.
?Muslera'dan sonra Fenerbahçe'ye karşı en fazla forma giyen isim ise kaptan Selçuk İnan. Selçuk, lig, Türkiye kupası ve Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye karşı 17 kez mücadele etti.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:05
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Toplam 6
Yorum
METİN ALEX TÜRKİYEYE ORTALIĞI KARIŞTIRMASI İÇİN GELDİ. BAŞKA AMACI YOKTUR. NEDEN BÖYLE BİR GÜNÜ BEKLEDİ.
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O da isterse alacağız
Toplam 5
Yorum
ozi başkan telisca isterse dediği için 10 milyona bile alır ama talisca reali isterse 21 e gider aslında yusuf yazıcı gibi bir dünya yıldızı var
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Toplam 22
Yorum
BJK'li Anlamazsiniz ... Bu sene yine sampiyon olup seneye SL'de daha iyisini yapinca anlarsiniz. O da kiskançligini bi kenara koyabilirsen ancak !
Derbinin en deneyimlisi Muslera haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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