Türkiye'den teklif aldı mı? Alex açıkladı...
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza İstanbul'da katıldığı imza töreninde açıklamalarda bulundu.
''Burayla ilgili beni en çok çeken şey, derbi havası. O hava dışarıdan öyle bir hissediliyor ki... Daha önce içeriden yaşadığımı hisleri, şimdi dışarıdan koklayarak yaşayacağım.''
''Tişört herhangi bir tişört. Herhangi bir mesaj yoktu. Havalimanında tesadüfen aldığım bir tişörttü.''
''Derbide kazanmamızı umuyorum. Keyifli bir maç olmasını diliyorum. Kazananın Fenerbahçe olmasını istiyorum tabii.''
''Sadece tatili düşünmek istiyorum. İş hakkında konuşmak istemiyorum. Brezilya'da birçok işim var zaten.''
''Alex de Souza(Aykut Kocaman'la ilgili): Kitapta yazdım, biliyorsunuz zaten.''
''Alex de Souza (Talisca - Giuliano): Bu tür karşılaşmalara aşinayım. Burada olduğum süreçte de böyleydi. Bu özellikle sonradan gelenler için haksızlık diye düşünüyorum. Diego da benimle karşılaştırıldı, Diego'ya haksızlık edildi. Giuliano için de sabredilmesi lazım.''
''Türkiye'den teknik direktörlük teklifi almadım.''
''Puan olarak bakarsak elbette ki Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı var.''
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 18:05
-
'O sene bu sene!'
Toplam 5
Yorum
taraftar Bugüne kadar devamlı tekrar ettiler..Hangisi doğru çıktı ?
-
'O sene bu sene!'
Toplam 5
Yorum
ulubatlı souness Gerekirse şanlı Galatasaray bayrağını tkrar kadıköyün ortasına diker orayı fetih ederiz biz fatihin aslanlarıyız..fbnin tek başarısıda bitr
-
‘Sıradan bir maç’
Toplam 34
Yorum
taraftar Yazdığım yorumun neresi yanlış ki olumsuz oy verdiniz? Benim için bunun anlamı al hepinizi vur Mahmut Uslu'ya. Demek herkes saygısız
Türkiye'den teklif aldı mı? Alex açıkladı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.