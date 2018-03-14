Türkiye'den teklif aldı mı? Alex açıkladı... – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Türkiye'den teklif aldı mı? açıkladı...

    Türkiye'den teklif aldı mı? <a href="/index/alex?id=a0ce3b69-a1b8-4774-9b87-12169b9b942f" class="" rel="tag">Alex</a> açıkladı...

    'nin efsane futbolcusu de Souza 'da katıldığı imza töreninde açıklamalarda bulundu.

    Alex'in açıklamalarında satırbaşları şu şekilde:

    ''Burayla ilgili beni en çok çeken şey, derbi havası. O hava dışarıdan öyle bir hissediliyor ki... Daha önce içeriden yaşadığımı hisleri, şimdi dışarıdan koklayarak yaşayacağım.''

    ''Tişört herhangi bir tişört. Herhangi bir mesaj yoktu. Havalimanında tesadüfen aldığım bir tişörttü.''

    ''Derbide kazanmamızı umuyorum. Keyifli bir maç olmasını diliyorum. Kazananın olmasını istiyorum tabii.''

    ''Sadece tatili düşünmek istiyorum. İş hakkında konuşmak istemiyorum. Brezilya'da birçok işim var zaten.''

    '' de Souza(Aykut Kocaman'la ilgili): Kitapta yazdım, biliyorsunuz zaten.''

    '' de Souza (Talisca - Giuliano): Bu tür karşılaşmalara aşinayım. Burada olduğum süreçte de böyleydi. Bu özellikle sonradan gelenler için haksızlık diye düşünüyorum. Diego da benimle karşılaştırıldı, Diego'ya haksızlık edildi. Giuliano için de sabredilmesi lazım.''

    ''Türkiye'den teknik direktörlük teklifi almadım.''

    ''Puan olarak bakarsak elbette ki 'nin şampiyonluk şansı var.''
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:05
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