İstanbul'da Alex izdihamı – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    'da izdihamı

    <a href="/index/istanbul?id=101cd7c1-f4a1-48db-a597-ab1bebaad464" class="" rel="tag">İstanbul</a>'da <a href="/index/alex?id=a0ce3b69-a1b8-4774-9b87-12169b9b942f" class="" rel="tag">Alex</a> izdihamı

    Binlerce futbolsever de 'yı görebilmek için 'nin içinde 100'lerce metre kuyruk oluşturdu.

    Fenerbahçeli eski futbolcu De D&R tarafından 'da taraftarlarla buluşturuldu. Emaar Square Mall alışveriş merkezi içinde yer alan D&R mağazasındaki kitap imza töreni öncesinde binlerce sarı lacivertli taraftar izdiham yaşanmasına sebep oldu. 'in biyografisinin anlatıldığı kitabı imzalatmak ve Brezilyalı yıldızı görmek için sabahın erken saatlerinde 'ye gelerek uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla da 'yi inletti. Sadece Fenerbahçeli taraftarların değil, Beşiktaş, Trabzonsporlu ve Galatasaraylı taraftarlar da Alex için D&R mağazasına akın etti.

    Brezilyalı oyuncuyu çok sevdiklerini belirten taraftarlar, günlerce Alex'i bekleyebileceklerini ifade ettiler.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:20
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