Binlerce futbolsever Alex de Souza'yı görebilmek için AVM'nin içinde 100'lerce metre kuyruk oluşturdu.
Fenerbahçeli eski futbolcu Alex De Souza D&R tarafından İstanbul'da taraftarlarla buluşturuldu. Emaar Square Mall alışveriş merkezi içinde yer alan D&R mağazasındaki kitap imza töreni öncesinde binlerce sarı lacivertli taraftar izdiham yaşanmasına sebep oldu. Alex'in biyografisinin anlatıldığı kitabı imzalatmak ve Brezilyalı yıldızı görmek için sabahın erken saatlerinde AVM'ye gelerek uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla da AVM'yi inletti. Sadece Fenerbahçeli taraftarların değil, Beşiktaş, Trabzonsporlu ve Galatasaraylı taraftarlar da Alex için D&R mağazasına akın etti.
Brezilyalı oyuncuyu çok sevdiklerini belirten taraftarlar, günlerce Alex'i bekleyebileceklerini ifade ettiler.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:20
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İşte Kocaman'ın vazgeçilmezleri
Toplam 17
Yorum
USTA YORUMCU TAC OLSA İYİ YA YÜZDEYÜZ 2 GOL POZİSYONU OFSAYT VE FAUL DİYE KESİLDİ GÖKHANIN YAPTIGI PENALTI VERİLMEDİ. GENÇLERİNDE TAÇ ATIŞINA ŞENOL ENGEL
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Kadıköy hasreti bitecek
Toplam 14
Yorum
kadir halla halla fenerliler niye bu sayfayı okuyor kardeşim sen git eve sütünü iç.
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Beşiktaş 5-0 Bayern Münih!
Toplam 1
Yorum
redford08 Tabelayı ters yazmışlar :)
İstanbul'da Alex izdihamı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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