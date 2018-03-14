Alex de Souza G.Saraylı isimle buluşacak

İşte Alex de Souza'nın açıklamalarından satır başları:

"Gelme amacım tatil ve derbi"

"Türkiye'ye bana da iyi geldi. Türkiye'deki arkadaşlarımı da gördüm. Gelme amacım çok özlediğimden ve de G.Saray derbisi var. Anlamı ve önemi var bu derbinin benim için. Uzun süredir planlarımdaydı. Kardeşimle geldim. Hem derbiyi izleyelim hem de gezelim istedik. İmza gününü de yapalım dedik. Yani hepsi birlikte…

'Taffarel'le konuşacağım'

"Ayrıca gelme sebeplerimden biri de Taffarel. Lugano ile bir program çektik Brezilya'da. Yine aynı kanal için program çekeceğim. Taffarel ile de bir söyleşi yapacağım."

'G.Saraylılar geçmişin ağırlığını hisseder'

"Oyuncular gelse de farklı isimler olsa da tarih vardır, yaşanmışlık vardır. Tarih anlatılır. G.Saraylılar geçmiş dönemden gelmiş skorların ağırlığını hisseder. Kulaklarının arkasında birileri hep "Kadıköy'e gidiyoruz" der. Yaşananlar soyunma odasında hatırlanır, nesilden nesile anlatılır."

'Bu sefer son olacak'

"G.Saraylı oyuncular "Bu sefer son olacak. Yenmemiz lazım" diyerek hazırlıyor. F.Bahçe ise bu seri sürecek şeklinde düşünceleri var. İki taraf da soyunma odasında bu motivasyonla olur."

'Derbide duygu vardır'

"İki takımı da çok takip edemiyorum Brezilya'da. Güncel durumlara bakamıyorum. Tahmin yanlış olur. İki teknik adam da tansiyonu hesaplayacak iki insan.

Umarım herkes futbola doyar. Kaliteli ayaklar var herkes zevk alır. Bu maçta çok fazla duygu oluyor. Duygu bize derbiyi anlatır."

'Tarihsel süreç F.Bahçe'den yana'

"İki tarafın da eşit avantajı şudur; iki hoca da camialarını iyi tanıyor. Üzerlerindeki baskıyı hisseden insanlar. İki hocanın da avantajı bu. Ama elbette F.Bahçe daha avantajlı. Tarihsel süreç ve saha avantajı onlardan yana."

