Yerde 1-0, havada 2-1 – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Yerde 1-0, havada 2-1

    Yerde 1-0, havada 2-1
    G.Saray, maçında yenik duruma düştüğünde, F.Bahçeli futbolcular havalimanına gitmek üzere takım otobüsündeydiler. Sarı-lacivertli kafile 'a indiğinde ise skor 2-1'e geldi ve maçı kazandı. Özellikle yerli oyuncuların bu maçı çok yakından takip ettiği, yabancı futbolcuların da ara ara skoru sorduğu öğrenildi.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:08
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