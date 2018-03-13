Yakalarsa affetmiyor! – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Yakalarsa affetmiyor!

    Yakalarsa affetmiyor!

    , son dört haftada müthiş bir gol yüzdesi tutturdu. 5 isabetli şuttan 4 gol üreten sambacı, bu periyotta sadece ’ı boş geçti; o maçta da şut atamadı

    Attığı gollerle 'yi sırtlayan isimlerin başında gelen , 'de görev aldığı son dört karşılaşmada çarpıcı bir skor yüzdesi yakaladı. Rakip kalelere çektiği 5 isabetli şutta 4 kez fileleri havalandırma başarısı yakalayan Brezilyalı 10 numara, yüzde 80'lik bir 'gol yapma' yüzdesi tutturdu. Sarı-lacivertli oyuncu, bu periyotta sadece 'a gol atamadı, Fenerbahçe'nin 3-1 yenildiği o maçta da şut çekemedi. Giuliano, bu süreçte 'a 2 gol atarken, Akhisar ve Yeni ağlarını ise 1'er kez havalandırdı.

    Bu performansı bile milli takıma yetmedi
    Giuliano, her fırsatta 2018 'nda oynamanın kendisi için çok önemli olduğunu söylüyordu. Sambacı, dün gelen haberle ise yıkıldı. Brezilya Milli Takımı'nın hocası Tite, Giuliano'yu ve ile oynayacakları hazırlık maçlarının kadrosuna davet etmedi. Formda olduğu bir dönemde milli takıma davet edilmemesi, Giuliano'yu üzse de bu henüz Dünya Kupası kadrosuna davet edilmeyeceği anlamına gelmiyor.

    Pas alayım yeter
    Giuliano, her maçta büyük sorumluluk bilinci ile hareket ettiğini, kendisine gösterilen değerin karşılığını vermeye çalıştığını ifade etti. Fenerbahçeli taraftarların cumartesi günkü derbisinde de gol beklediği 27 yaşındaki sambacı, "Galatasaray'la çok büyük bir maç oynayacağız. Taraftarımızın da katkısı ile kazanmaya çalışacağız. Üstüme düşen görevi biliyorum. Yeter ki pas alayım, golümü atarım" dedi
    Oynadığı son 13 lig maçında 9 gole imzasını koyan Giuliano, toplam 12 golle Fenerbahçe'nin lig karşılaşmalarında en skorer ismi.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:00
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