Yakalarsa affetmiyor!
Giuliano, son dört haftada müthiş bir gol yüzdesi tutturdu. 5 isabetli şuttan 4 gol üreten sambacı, bu periyotta sadece Beşiktaş’ı boş geçti; o maçta da şut atamadı
Bu performansı bile milli takıma yetmedi
Giuliano, her fırsatta 2018 Dünya Kupası'nda oynamanın kendisi için çok önemli olduğunu söylüyordu. Sambacı, dün gelen haberle ise yıkıldı. Brezilya Milli Takımı'nın hocası Tite, Giuliano'yu Rusya ve Almanya ile oynayacakları hazırlık maçlarının kadrosuna davet etmedi. Formda olduğu bir dönemde milli takıma davet edilmemesi, Giuliano'yu üzse de bu henüz Dünya Kupası kadrosuna davet edilmeyeceği anlamına gelmiyor.
Pas alayım yeter
Giuliano, her maçta büyük sorumluluk bilinci ile hareket ettiğini, kendisine gösterilen değerin karşılığını vermeye çalıştığını ifade etti. Fenerbahçeli taraftarların cumartesi günkü Galatasaray derbisinde de gol beklediği 27 yaşındaki sambacı, "Galatasaray'la çok büyük bir maç oynayacağız. Taraftarımızın da katkısı ile kazanmaya çalışacağız. Üstüme düşen görevi biliyorum. Yeter ki pas alayım, golümü atarım" dedi
Oynadığı son 13 lig maçında 9 gole imzasını koyan Giuliano, toplam 12 golle Fenerbahçe'nin lig karşılaşmalarında en skorer ismi.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 23:00
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
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