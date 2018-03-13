Uslu'dan derbi yorumu

Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu, Beyaz Futbol programına önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray derbisi hakkında görüşlerini bildiren Uslu, "Biz ne olursa olsun her şartta Galatasaray'ı yeneceğiz, yeter ki bir olalım, birlik olalım. Bu maçı çok fazla düşünmüyoruz. Önemli olan bizim için ondan sonraki maçlarımız. Galatasaraylıların ne açıklama yaptığı bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakıyoruz. 3 Temmuz sonrası nasıl kenetlendik ise bundan sonra da öyle kenetlenip şampiyon olacağız" dedi.