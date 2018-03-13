Uslu'dan derbi yorumu – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Uslu'dan yorumu

    Uslu'dan derbi yorumu

    Fenebahçe yöneticisi , öncesi açıklamalarda bulundu.

    yöneticisi , Beyaz Futbol programına önemli açıklamalarda bulundu. derbisi hakkında görüşlerini bildiren Uslu, "Biz ne olursa olsun her şartta Galatasaray'ı yeneceğiz, yeter ki bir olalım, birlik olalım. Bu maçı çok fazla düşünmüyoruz. Önemli olan bizim için ondan sonraki maçlarımız. Galatasaraylıların ne açıklama yaptığı bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakıyoruz. 3 Temmuz sonrası nasıl kenetlendik ise bundan sonra da öyle kenetlenip şampiyon olacağız" dedi.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:52
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