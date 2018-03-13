Uslu'dan derbi yorumu
Fenebahçe yöneticisi Mahmut Uslu, derbi öncesi açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu, Beyaz Futbol programına önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray derbisi hakkında görüşlerini bildiren Uslu, "Biz ne olursa olsun her şartta Galatasaray'ı yeneceğiz, yeter ki bir olalım, birlik olalım. Bu maçı çok fazla düşünmüyoruz. Önemli olan bizim için ondan sonraki maçlarımız. Galatasaraylıların ne açıklama yaptığı bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakıyoruz. 3 Temmuz sonrası nasıl kenetlendik ise bundan sonra da öyle kenetlenip şampiyon olacağız" dedi.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 09:52
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Kocaman'dan Volkan itirafı
Toplam 3
Yorum
hasta fenerli Hangi yapıya zarar vermeyeceksin yapımı var. planları yapıyoruz diyorsun. Daha plan halindesin, ze zaman uygulamaya geçicez lig bitti hocam
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Bu vebalı bir durum mu?
Toplam 3
Yorum
tiner evet hocam doğru bildin VEBA hemde TİNER VEBASI
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G.Saray bitti demeden bitmez
Toplam 1
Yorum
prim canavari gelsin paralar.
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