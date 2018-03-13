Oranlar açıklandı! Derbinin favorisi kim? – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Oranlar açıklandı! Derbinin favorisi kim?

    Oranlar açıklandı! Derbinin favorisi kim?

    Spor Toto 'in 25. haftasında oynanacak 'deki - derbisinin oranları belli oldu...

    'de 26. haftada oynanacak - derbisine günler kala bu maçın İdaaa oranları belli oldu.

    FENERBAHÇE FAVORİ!
    'de 19 senedir 'a karşı kaybetmeyen , bu hafta sonu oynanacak olan mücadelede de favori durumunda. İddaa Risk Yönetimi, sarı-lacivertliler'e 2.00 oran verirken, beraberlik için 3.10, için ise 2.65 oran açıldı.

    BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA BEŞİKTAŞ FAVORİ
    'de 26. haftada oynanacak bir diğer önemli maç ise - mücadelesi olacak. Ligde , ve 'ni mağlup ederek 9 puan toplayan siyah-beyazlılar'ın deplasmanındaki maçı için verilen oranlar şu şekilde:

    : 2.35
    Beraberlik: 3.10
    : 2.20

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:00
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