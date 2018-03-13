Oranlar açıklandı! Derbinin favorisi kim?
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Kadıköy'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu...
Süper Lig'de 26. haftada oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine günler kala bu maçın İdaaa oranları belli oldu.
FENERBAHÇE FAVORİ!
Kadıköy'de 19 senedir Galatasaray'a karşı kaybetmeyen Fenerbahçe, bu hafta sonu oynanacak olan mücadelede de favori durumunda. İddaa Risk Yönetimi, sarı-lacivertliler'e 2.00 oran verirken, beraberlik için 3.10, Galatasaray için ise 2.65 oran açıldı.
BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA BEŞİKTAŞ FAVORİ
Süper Lig'de 26. haftada oynanacak bir diğer önemli maç ise Başakşehir-Beşiktaş mücadelesi olacak. Ligde Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederek 9 puan toplayan siyah-beyazlılar'ın Başakşehir deplasmanındaki maçı için verilen oranlar şu şekilde:
Başakşehir: 2.35
Beraberlik: 3.10
Beşiktaş: 2.20
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 02:00
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
Oranlar açıklandı! Derbinin favorisi kim? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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