İddaa’nın favorisi Fener – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    ’nın favorisi Fener

    <a href="/index/iddaa?id=679a5216-dbc4-4c7c-a255-0cb9d6ff9931" class="" rel="tag">İddaa</a>’nın favorisi Fener
    , 'deki F.Bahçe- derbisinin oranlarını açıkladı. Ev sahibi 'nin galibiyeti için 2.00, beraberlik için 3.10, galibiyeti için ise 2.65'lik oran belirlendi.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:02
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