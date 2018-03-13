F.Bahçe top oynarsa şampiyon olur
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 03:07
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Kocaman'dan Orman'a yanıt!
Toplam 25
Yorum
. Aykutun bellide Ormanın babası kim acaba ?
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G.Saray'dan flaş hamle! Ön libero transferi...
Toplam 1
Yorum
kerem gs artık anadolu takımlarından transfer istemiyoruz 5 milyona kapıyı açmak nedir ya o takımı toplasan 5m etmez.
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F.Bahçe'nin eski yıldızı taraftara saldırdı!
Toplam 2
Yorum
taraftar arkadaş bu tinerciler heryerden her haberin altında yorumda neden türüyor
F.Bahçe top oynarsa şampiyon olur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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