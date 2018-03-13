Derbi startı bugün veriliyor – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Derbi startı bugün veriliyor

    Derbi startı bugün veriliyor
    dönüşü bir gün izin yapan , ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bugün başlayacak. 'nde gerçekleştirilecek antrenmandan önce teknik direktör 'ın bir toplantı yapıp, cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın önemi hakkında oyuncuların dikkatini çekmesi bekleniyor.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:26
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