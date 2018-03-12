Samba rüzgarı – Fotomaç – 12 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Samba rüzgarı

    Samba rüzgarı

    Sarı-lacivertli oyuncu ligde toplam gol sayısını 12’ye yükseltti. Kanarya’nın deplasmanda attığı son 11 golün 9’u isimlerden geldi. Son 29 golün 26’sını ise yabancılar kaydetti

    Şampiyonluk yolundaki kritik maçta 'u 2-0'la geçen 'de gol yükünü yabancı oyuncular çekiyor. Kanarya'nın ligde attığı son 29 golün 26'sı yabancı oyunculardan geldi. Dünkü galibiyetin altında da Neustadter ve Giuliano'nun imzası vardı. Gol sayısını 12'ye çıkaran Giuliano takımın da en skorer ismi. Fransız futbolcu ve Fernandao'nun 5'er golü bulunurken, Nabil Dirar ile ise ligde 3'er gol kaydetti. F.Bahçe'yi deplasmanda ise oyuncular sırtlıyor. Sarı-lacivertli ekibin dış sahada attığı son 11 golün 9'u sambacılardan geldi.

    5 ŞUTUNUN 4'Ü GOL
    Giuliano 5 golle bu istatistikte de lider. Fernandao 3 golle onu izlerken, Josef bir kez fileleri sarstı. Formunun zirvesinde olan Giuliano, 'in son 4 haftasında rakip kaleye çektiği 5 isabetli şutta 4 gol buldu.

    Tepki koymalıydık
    Giuliano maçtan sonra, "Bizim için en önemli şey gol yememekti. Gol atmaya alışığız çünkü. Benim gol atabilmem için de bir arkadaşımın topu bana iletmesi gerekiyor. Takım olarak kazanıyoruz. Geçen hafta evimizde aldığımız çok kötü yenilgi sonrası bu maçı kazanmamız önemliydi. Art arda 2 mağlubiyet sonrası tepki koymamız gerekiyordu. Karşımızda iyi ve tehlikeli bir takım vardı ancak galibiyete uzanmayı bildik" dedi. Sambacı, derbisi içinse, "Haftaya bizi çok önemli bir maç bekliyor. Taraftarların stadı tıklım tıklım doldurmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

    Süper Lig'de bu sezon 12 gol 2 asist, 'nda ise 1 gol 1 asist üreten Giuliano tek başına toplamda 16 gole katkı sağladı.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Samba rüzgarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN