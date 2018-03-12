Samba rüzgarı

Şampiyonluk yolundaki kritik maçta Yeni Malatyaspor'u 2-0'la geçen Fenerbahçe'de gol yükünü yabancı oyuncular çekiyor. Kanarya'nın ligde attığı son 29 golün 26'sı yabancı oyunculardan geldi. Dünkü galibiyetin altında da Neustadter ve Giuliano'nun imzası vardı. Gol sayısını 12'ye çıkaran Giuliano takımın da en skorer ismi. Fransız futbolcu Mathieu Valbuena ve Fernandao'nun 5'er golü bulunurken, Nabil Dirar ile Roberto Soldado ise ligde 3'er gol kaydetti. F.Bahçe'yi deplasmanda ise Brezilyalı oyuncular sırtlıyor. Sarı-lacivertli ekibin dış sahada attığı son 11 golün 9'u sambacılardan geldi.



5 ŞUTUNUN 4'Ü GOL

Giuliano 5 golle bu istatistikte de lider. Fernandao 3 golle onu izlerken, Josef bir kez fileleri sarstı. Formunun zirvesinde olan Giuliano, Süper Lig'in son 4 haftasında rakip kaleye çektiği 5 isabetli şutta 4 gol buldu.



Tepki koymalıydık

Giuliano maçtan sonra, "Bizim için en önemli şey gol yememekti. Gol atmaya alışığız çünkü. Benim gol atabilmem için de bir arkadaşımın topu bana iletmesi gerekiyor. Takım olarak kazanıyoruz. Geçen hafta evimizde aldığımız çok kötü yenilgi sonrası bu maçı kazanmamız önemliydi. Art arda 2 mağlubiyet sonrası tepki koymamız gerekiyordu. Karşımızda iyi ve tehlikeli bir takım vardı ancak galibiyete uzanmayı bildik" dedi. Sambacı, Galatasaray derbisi içinse, "Haftaya bizi çok önemli bir maç bekliyor. Taraftarların stadı tıklım tıklım doldurmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.



Süper Lig'de bu sezon 12 gol 2 asist, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol 1 asist üreten Giuliano tek başına toplamda 16 gole katkı sağladı.