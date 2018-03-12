Saat 16.00 kabusu noktalandı – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Saat 16.00 kabusu noktalandı

    Saat 16.00 kabusu noktalandı
    'yı 2 golle geçen , şeytanın bacağını da kırdı. Sarı-lacivertli takım, ligde saat 16.00'da oynadığı son 5 deplasman mücadelesinden de sahadan mağlup ayrılmıştı. Son galibiyetini 2005'te Ankaraspor'dan alan Kanarya, böylece kötü seriyi sonlandırdı. Fenerbahçe'nin 16.00'da deplasmandan çıktığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyleydi: 10 Şubat 2007 : 2-1, 11 Kasım 2007 : 2-1, 18 Ekim 2009 G.Antep: 2-1, 22 Aralık 2013 : 2-1, 9 Şubat 2014 : 2-0.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:15
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