Oranlar açıklandı! Derbinin favorisi kim?

Süper Lig'de 26. haftada oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine günler kala bu maçın İdaaa oranları belli oldu.



FENERBAHÇE FAVORİ!

Kadıköy'de 19 senedir Galatasaray'a karşı kaybetmeyen Fenerbahçe, bu hafta sonu oynanacak olan mücadelede de favori durumunda. İddaa Risk Yönetimi, sarı-lacivertliler'e 2.00 oran verirken, beraberlik için 3.10, Galatasaray için ise 2.65 oran açıldı.



BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA BEŞİKTAŞ FAVORİ

Süper Lig'de 26. haftada oynanacak bir diğer önemli maç ise Başakşehir-Beşiktaş mücadelesi olacak. Ligde Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederek 9 puan toplayan siyah-beyazlılar'ın Başakşehir deplasmanındaki maçı için verilen oranlar şu şekilde:

Başakşehir: 2.35

Beraberlik: 3.10

Beşiktaş: 2.20