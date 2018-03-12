Maçın hakkı en az beraberlikti – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    hakkı en az beraberlikti

    Maçın hakkı en az beraberlikti
    'nın hocası ise zorlu bir maçtan istemedikleri bir skorla ayrıldıklarını dile getirdi. Bulut, oyuncularını iyi mücadele ettiğini dile getirerek " hakkı en azından beraberlikti diyebilirim. Hem yediğimiz ilk gole kadar hem de sonrasında daha istekli olan taraf bizdik" diye konuştu. Öte yandan rakip hocalar olan Kocaman ve Bulut, F.Bahçe'ye 1996'da şampiyonluğu getiren zaferinde pay sahipleriydi. O maçta Erol Bulut'un yaptığı ortayı Kocaman gole çevirmişti.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:14
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