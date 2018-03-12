İlk onbirde 3 değişiklik – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    İlk onbirde 3 değişiklik

    İlk onbirde 3 değişiklik
    Sarı-lacivertlilerde teknik direktör , Akhisar mücadelesine göre 'da ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli hoca, Carlos Kameni'nin yerine 'e, sağ bekte Mauricio Isla'nın yerine Şener Özbayraklı'ya, ileri ucun solunda ise 'nın yerine de Aatıf 'a ilk 11'de şans verdi.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:38
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