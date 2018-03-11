Yeni başlangıç
Kredisi biten sarı-lacivertli ekipte tek hedef 3 puan. Galibiyet halinde Başakşehir ile fark 3’e inecek; Galatasaray derbisine moralli çıkılacak
Malatya istim üstünde
Evkur Yeni Malatyaspor, Erol Bulut yönetiminde başarılı grafiğiyle dikkat çekiyor. Ligde 4 maçtır yenilmeyen (2 galibiyet, 2 beraberlik) sarı-kırmızılılar, son 9 karşılaşmada 18 puan (5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi) topladı. Düşme tehlikesini büyük ölçüde atlatan Kayısıcılar sahasında büyüklere kök söktürüyor. Evinde Trabzonspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden, Beşiktaş'a ise 0-0 ile çelme takan ev sahibi ekip, Fenerbahçe'yi de halkaya eklemek istiyor.
Soldado ceza sınırında
Kanarya'da üç sarı kartı olan Roberto Soldado ceza sınırında bulunuyor. İspanyol forvet, bugün de oynayıp sarı kart görmesi durumunda haftaya Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.
Alper Potuk yedek güç
Fenerbahçe'de kırmızı kart cezası biten Alper Potuk da Malatya kafilesinde yer aldı. Akhisar maçında forma giyemeyen oyuncu bugün 'yedek güç' olarak kenarda bekleyecek. Alper, göreve hazır olduğunu, hocasından şans bekleyeceğini söyledi.
Ters bir rakip (Mini yorum: Mert Aydın)
Evkur Yeni Malatyaspor ligin en organize takım savunmasını uyguluyor. Çok zor gol yiyorlar. Diğer büyüklere sahalarında geçit vermediler. Fenerbahçe'de en kritik nokta rehabilitasyon. Fazlasıyla odaklanma isteyen bir maç. Son iki karşılaşmada 6 puan kaybedildi. Diğer yandan Medipol Başakşehir'in yenilgisi heyecan yaratmış olabilir. Denk ve anların skoru belirleyeceği bir maç bekliyorum. Aykut Kocaman'ın oyuncu tercihleri de belirleyici olacak.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:11
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Aziz Yıldırım: Mali durumu bizden daha iyi olan yok
Toplam 1
Yorum
sami mali durum o kadar iyi ki transfer bile yapamiyorsun, bir de kotu olsa ne denirdi acaba, durum iyiyse needen sampiyon olamiyorsun,
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İlk 11'e derbi ayarı! Konyaspor maçında...
Toplam 2
Yorum
Terim, hoca mı? Bu üç oyuncunun GS için, özellikle derbi için ne kadar önemli olduğunu Terim bilmiyor mu? 7-0 lık Karabük maçında önlem alması gerekirdi.
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Şenol Güneş'i çıldırtan Beşiktaşlı!
Toplam 3
Yorum
Bence Senol Günes Lütfen Artik Cyle Larin Forma Ver
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