Yeni başlangıç – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Yeni başlangıç

    Yeni başlangıç

    Kredisi biten sarı-lacivertli ekipte tek hedef 3 puan. Galibiyet halinde Başakşehir ile fark 3’e inecek; Galatasaray derbisine moralli çıkılacak

    Süper Lig'de bugün deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor... Son iki maçında Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor'a yenilerek zirvenin 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, yarıştan kopmamak adına mutlak kazanmak için sahaya çıkacak. Kanarya'da ayak parmağındaki ödem tam olarak iyileşmeyen Vincent Janssen bu hafta da yok. Sakatlığı devam eden İsmail Köybaşı da büyük olasılıkla forma giyemeyecek. Sağ bekte Şener yer alacak. 'ın Valbuena'yı yeniden kulübeye çekip hücum hattında Aatıf'a görev vermesi bekleniyor. Forvette Fernandao olacak. Giuliano ve Dirar da ona destek verecek. Sarı-lacivertli ekip zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp zirveden kopmamak için mücadele edecek.

    Malatya istim üstünde
    Evkur Yeni Malatyaspor, Erol Bulut yönetiminde başarılı grafiğiyle dikkat çekiyor. Ligde 4 maçtır yenilmeyen (2 galibiyet, 2 beraberlik) sarı-kırmızılılar, son 9 karşılaşmada 18 puan (5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi) topladı. Düşme tehlikesini büyük ölçüde atlatan Kayısıcılar sahasında büyüklere kök söktürüyor. Evinde Trabzonspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden, Beşiktaş'a ise 0-0 ile çelme takan ev sahibi ekip, Fenerbahçe'yi de halkaya eklemek istiyor.

    Soldado ceza sınırında
    Kanarya'da üç sarı kartı olan Roberto Soldado ceza sınırında bulunuyor. İspanyol forvet, bugün de oynayıp sarı kart görmesi durumunda haftaya Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.

    Alper Potuk yedek güç
    Fenerbahçe'de kırmızı kart cezası biten Alper Potuk da Malatya kafilesinde yer aldı. Akhisar maçında forma giyemeyen oyuncu bugün 'yedek güç' olarak kenarda bekleyecek. Alper, göreve hazır olduğunu, hocasından şans bekleyeceğini söyledi.

    Ters bir rakip (Mini yorum: Mert Aydın)
    Evkur Yeni Malatyaspor ligin en organize takım savunmasını uyguluyor. Çok zor gol yiyorlar. Diğer büyüklere sahalarında geçit vermediler. Fenerbahçe'de en kritik nokta rehabilitasyon. Fazlasıyla odaklanma isteyen bir maç. Son iki karşılaşmada 6 puan kaybedildi. Diğer yandan Medipol Başakşehir'in yenilgisi heyecan yaratmış olabilir. Denk ve anların skoru belirleyeceği bir maç bekliyorum. Aykut Kocaman'ın oyuncu tercihleri de belirleyici olacak.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:11
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