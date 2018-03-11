Malatya'da 'Roman' havası!

Mücadeleye ev sahibi ekip daha etkili başladı. İlk 15 dakikanın ardından oyun dengelendi.

F.BAHÇE, NEUSTADTER İLE ÖNE GEÇTİ

34. dakikada Nabil Dirar'ın ceza sahası dışından çektiği şuta Mehmet Topal kafası ile dokundu, kaleci Ertaç Özbir'den dönen topla altıpasın hemen dışında buluşan Roman Neustadter'in gelişine çektiği şutta top Evkur Yeni Malatyaspor ağları ile buluştu.

Bu golle Fenerbahçe, Malatyaspor karşısında 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona tamamlandı.

İkinci yarıda ev sahibi ekip beraberlik golünü bulmak için bastırdı ve geride boşluklar bıraktı.

FERNANDAO DİREĞE TAKILDI

61. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Giuliano'nın pası ile topla buluşan Fernandao, ceza sahası yayı içerisinden yerden şutunu çekti ancak bu şut yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Sarı-lacivertliler farkı ikiye çıkarma şansını değerlendiremedi.



GİULİANO FARKI İKİYE ÇIKARDI

90+2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Alper Potuk, ceza sahası içerisine girip son çizgiye indikten sonra ortasını arka direkte bomboş pozisyonda bulunan Giuliano'ya doğru yaptı. Giuliano'nun kafa vuruşunda top Evkur Yeni Malatyaspor ağları ile buluştu. Bu golle Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 47 yaptı ve 4. sıradaki yerini korudu. Yeni Malatyaspor ise 34 puanla 9. sırada kaldı.

Fenerbahçe Süper Lig'in 26. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Malatyaspor ise Trabzonspor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN NOTLAR

Evkur Yeni Malatyaspor'da iki değişiklik

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 24. haftasında 1-0 kazandıkları Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, Fenerbahçe karşısında takımını Ertaç Özbir, Issam Chebake, Arturo Mina, Sadık Çiftpınar, Doria, Rahman Buğra Çağıran, Okechukwu Azubuike, Murat Yıldırım, Aytaç Kara, Adem Büyük, Khalid Boutaib ilk 11'iyle sahaya çıkardı.

Bulut, Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Fransız futbolcu Mickael Pereira'nın yerine Murat Yıldırım'a görev verdi.



Fenerbahçe, 7 yıl sonra Malatya'da

Fenerbahçe, 7 yıl sonra Malatya'da bir maça çıktı.

Sarı-lacivertliler, son olarak 13 Ocak 2011'de Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilmişti.

Taraftarların ilgisi az

Karşılaşmaya iki takım taraftarları bilet fiyatlarının yüksekliği nedeniyle fazla ilgi göstermedi.

27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Malatya Stadı'nda yapılan maçta ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor taraftarlarına ayrılan bölümün yarısına yakını boş kaldı.

Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan bölüm de tamamen dolmadı.

Maçın bilet fiyatları batı alt 125, batı üst 100, doğu alt 100, doğu üst 75, güney, kuzey alt 50, güney, kuzey üst 100 ve misafir takım tribünleri 130 lira olarak belirlenmişti.