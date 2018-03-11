Kocaman'dan Orman'a yanıt!

Fikret Orman: "Aykut hocanın babası ağabeyimizdir, Divan kurulu üyesidir, çok da iyi bir Beşiktaşlıdır!"

Fikret Orman, F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın babasının, Beşiktaş kulübü Divan Kurulu üyesi olduğunu söyledi. Başkan Orman, "Akhisar ile F.Bahçe maç yapıyor. Beşiktaş'ın ne işi var orada? Beşiktaş ile maçını oynadın geçti. Algı üzerinden yapacağınız işler sahada tutmuyor. Allah'ın yüce bir adaleti var. Bundan sonra herkes işine baksın. Aykut hocanın babası ağabeyimizdir, Divan Kurulu üyesidir. Çok da iyi Beşiktaşlıdır. Aykut Kocaman da camiamızda sevdiğimiz bir hoca. Onun hakkında da öyle bir şey söylemek, bazen sinirliyim, kalp kırmak istemiyorum. Herkes işine bakacak. Sahada kazanmaya bakacak. Allah işlerini rast getirsin" ifadelerini kullandı.

Kocaman, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Aykut hocanın babası Beşiktaşlı'dır" sözlerine de şöyle cevap verdi:

"Benim babam Beşiktaş veya başka bir kulübün Kongre üyesi, ya da Divan Kurulu üyesi değil."