F.Bahçeli yıldız hastaneye kaldırıldı! – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    F.Bahçeli yıldız hastaneye kaldırıldı!

    F.Bahçeli yıldız hastaneye kaldırıldı!

    mücadelesinde 'yi 1-0 öne geçiren Rus savunma oyuncusu , yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    59. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan ve yerini Neto'ya bırakan Neustadter, boynundaki problem nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    KARİYERİNİN EN İYİ SEZONUNU YAŞIYOR
    kariyerinde en çok gol attığı sezonu yaşıyor. Rus savunmacı oynadığı 33 maçta 5 gol attı ve kariyer rekoru kırdı. Roman Neustadter, 2012-2013'te 04 formasıyla 41 maçta 4 gol atmıştı. Bu sezon Roman Neustadter'in rakip kaleye çektiği dört isabetli şutun üçü gol oldu.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:11
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