F.Bahçeli yıldız hastaneye kaldırıldı!

59. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan ve yerini Neto'ya bırakan Neustadter, boynundaki problem nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.



KARİYERİNİN EN İYİ SEZONUNU YAŞIYOR

Roman Neustadter kariyerinde en çok gol attığı sezonu yaşıyor. Rus savunmacı oynadığı 33 maçta 5 gol attı ve kariyer rekoru kırdı. Roman Neustadter, 2012-2013'te Schalke 04 formasıyla 41 maçta 4 gol atmıştı. Bu sezon Roman Neustadter'in rakip kaleye çektiği dört isabetli şutun üçü gol oldu.