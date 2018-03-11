Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe | CANLI – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Evkur - | CANLI

    Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe | CANLI

    'in 25. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele 16.00'da başladı.

    'de bugün deplasmanda 'a konuk oluyor... Son iki maçında Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor'a yenilerek zirvenin 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, yarıştan kopmamak adına mutlak kazanmak için sahaya çıkıyor.

    Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Malatya temsilcisi, son 4 haftadır yenilmiyor. Ligde son 2 maçını da galip bitiren sarı-siyahlılar 34 puanla 9. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibini 3-1 mağlup etmişti.

    Malatya istim üstünde
    Evkur Yeni Malatyaspor, Erol Bulut yönetiminde başarılı grafiğiyle dikkat çekiyor. Ligde 4 maçtır yenilmeyen (2 galibiyet, 2 beraberlik) sarı-kırmızılılar, son 9 karşılaşmada 18 puan (5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi) topladı. Düşme tehlikesini büyük ölçüde atlatan Kayısıcılar sahasında büyüklere kök söktürüyor. Evinde Trabzonspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden, Beşiktaş'a ise 0-0 ile çelme takan ev sahibi ekip, Fenerbahçe'yi de halkaya eklemek istiyor.



    STAT: Yeni Malatya Stadyumu

    HAKEM: Mete Kalkavan

    SAAT: 16.00

    EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Sadık, Mina, Doria, Murat, Azubuike, Aytaç, Buğra, Adem, Boutaib.

    FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef,, Dirar, Giuliano, Aatıf, Fernandao.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:01
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