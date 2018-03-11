Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe | CANLI
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele 16.00'da başladı.
Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Malatya temsilcisi, son 4 haftadır yenilmiyor. Ligde son 2 maçını da galip bitiren sarı-siyahlılar 34 puanla 9. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibini 3-1 mağlup etmişti.
Malatya istim üstünde
Evkur Yeni Malatyaspor, Erol Bulut yönetiminde başarılı grafiğiyle dikkat çekiyor. Ligde 4 maçtır yenilmeyen (2 galibiyet, 2 beraberlik) sarı-kırmızılılar, son 9 karşılaşmada 18 puan (5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi) topladı. Düşme tehlikesini büyük ölçüde atlatan Kayısıcılar sahasında büyüklere kök söktürüyor. Evinde Trabzonspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden, Beşiktaş'a ise 0-0 ile çelme takan ev sahibi ekip, Fenerbahçe'yi de halkaya eklemek istiyor.
STAT: Yeni Malatya Stadyumu
HAKEM: Mete Kalkavan
SAAT: 16.00
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Sadık, Mina, Doria, Murat, Azubuike, Aytaç, Buğra, Adem, Boutaib.
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef,Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Aatıf, Fernandao.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:01
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Şampiyonluk için skor yeterli, peki ya oyun?
Toplam 6
Yorum
yılmaz Çok çok önemli bir gol
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Maça çıkmak istemedi!
Toplam 1
Yorum
selçuk bizim çevirmen ALLAH dediğini nerde okudu acaba da ALLAH'a şükür dediğini iddia etmiş anlamadım. Zira ALLAH her dilde ALLAH diye yazılır....
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Talisca Beşiktaş'ı sırtlıyor
Toplam 1
Yorum
32.adam Pas oyunununu bozuyor! Nere de Sosa olan oyun! Nere de Talisca'lı oyun, arda dağlar kadar fark var! Şu sezon bitsin diye iple çekiyoruz!
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